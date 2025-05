Casal suspeito de integrar facção e comandar crimes é preso em operação em Russas

Suspeitos têm 23 e 25 anos e foram capturados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nas primeiras horas desta terça-feira, 20

Os alvos presos foram uma mulher de 23 anos, com antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e ameaça; e um homem, de 25 anos, que responde por tráfico de drogas.

Um casal suspeito de integrar uma facção criminosa e de comandar crimes no município de Russas , a 167,91 quilômetros de Fortaleza , foi preso nas primeiras horas desta terça-feira, 20, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com eles, foi apreendido uma quantia de R$ 60 mil e pelo menos três aparelhos celulares dentro do imóvel onde os suspeitos estavam. As investigações apontam que os alvos são conhecidos na região por envolvimento em diversos crimes.

LEIA MAIS | PM suspeito de matar empresário em Fortaleza é investigado por homicídio no Eusébio

Durante a operação, dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os crimes investigados estão tentativa de homicídio, sequestro, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Russas, onde as ordens judiciais foram cumpridas. O casal encontra-se à disposição da Justiça.