Palmeiras denuncia caso de racismo em jogo do Sub-13

Mais uma vez, o Palmeiras presenciou um caso de racismo em uma de suas equipes de base. Nesta sexta-feira (16), jogadores do San Lorenzo chamaram dois jogadores do time Sub-13 alviverde de “macaco”, em uma partida válida pela Burchalkin Cup, disputada em São Petersburgo, na Rússia

O Núcleo Psicossocial da Base do Palmeiras está em contato com os jovens jogadores e suas famílias para prestar apoio psicológico. O clube preservou o nome dos atletas. O Verdão também informou que o staff do Verdão cobrou providências dos organizadores do torneio e do San Lorenzo.

Os posicionamentos alviverdes contra o racismo cresceram após o caso do jogador Luighi. No dia 6 de abril, o atacante recebeu insultos em uma partida contra o Cerro Porteño, válida pela Libertadores Sub-20. Inclusive, depois do fato, o Palmeiras realizou dinâmicas sobre a temática com os times Sub-10, Sub-11 e Sub-12.