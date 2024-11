Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista

Ceará ocupa a terceira colocação no Brasil em promoção da equidade racial na educação, de acordo com o MEC Crédito: Adobe Stock

O combate ao racismo, no Brasil, é uma luta antiga, e está longe de ter fim. A construção histórica baseada na opressão de qualquer expressão sociocultural não branca resultou em uma sociedade tão intrinsecamente estruturada em preconceitos que se torna até difícil detectá-los. A solução para o problema não é simples, mas pode ter um primeiro passo: utilizar o poder transformador das escolas na promoção de uma educação antirracista. De mandeira resumida, a doutora em educação e docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Carol Costa Bernardo, define a educação antirracista como um método que visa orientar o comportamento humano e social de toda a comunidade escolar sobre o entendimento do que é o racismo, o que é um comportamento racista e como agir de forma eficaz para não só não ser racista, mas denunciar o racismo e garantir que a prática não passe despercebida.

O conceito envolve práticas como discussões pedagógicas e políticas, reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição para um curriculo menos eurocentrado, trabalho especializado de acolhimento para às vítimas de racismo, incentivo a expressões culturais diversas e formação técnica para que cada agente profissional dentro da escola assuma um trabalho antirracista.

Para Carol, a leitura técnica de obras sobre o tema pode ser o começo para uma educação antirracista, mas é necessário que a sociedade saia da zona de conforto. “As pessoas precisam se entender dentro do problema para poder agir de forma eficaz, e a educação antirracista chama as pessoas para se responsabilizarem. É necessário vivenciar a cultura, a ciência, a religiosidade e a culinária não hegemônicas, não brancas, e ampliar as experiências para compreender essa existência”, destaca. A educação antirracista no Ceará O Ministério da Educação (MEC) divulgou, no último dia 18, que o Ceará ocupa a terceira colocação no Brasil em promoção da equidade racial na educação, com 66,1 pontos percentuais no Índice Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais. O Estado ficou atrás apenas de Rondônia (68,5%) e Distrito Federal (66,9%). O resultado espelha os avanços do Governo na promoção de uma educação antirracista. Um exemplo dessas iniciativas é o Selo Escola Antirracista, lançado pela Secretaria da Educação (Seduc), em agosto 2023, e realizado pela Secretaria Executiva de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil.

Com validade de dois anos, a proposta certifica as unidades de ensino estaduais que apresentam ações pedagógicas e projetos de gestão para equidade racial, pautados em práticas e experiências antirracistas significativas e inovadoras. Este ano, foram certificadas 63 escolas. Além disso, no último Dia Nacional da Consciência Negra (20), foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um Projeto de Lei que institui como política pública o Selo e o Prêmio Escola Antirracista na rede estadual de ensino. A Mensagem aguarda aprovação na Casa Legislativa. A medida reforça a política de Educação para as Relações Étnico-Raciais desenvolvida pela Seduc na rede estadual há mais de 20 anos, com base nas Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que estipulam a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena.

Na visão de Carol, apesar de não ser perfeito, o Selo é a efetivação institucional da Lei nº 10.639/2003. “Essa ação movimentou as escolas. Ainda há ações racistas, mas é um passo de cada vez. Muitas pessoas estão realmente preocupadas em fazer mudanças, e as escolas comprometidas estão fazendo mais do que o Selo pede. Tenho esperança de que esse Selo demarca um momento na história da educação cearense”, declara. A luta na prática Em 2024, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Pedro de Queiroz Lima, de Beberibe, foi destaque no Selo Escola Antirracista, atingindo mil pontos. Segundo o diretor da instituição, Arthur Monteiro da Silva, a escola já desenvolvia algumas práticas antirracistas, como formação de professores, ações de protagonismo estudantil, palestras, rodas de conversa e convite de diferentes personalidades. No entanto, as iniciativas eram, comumente, restritas a datas comemorativas.

“Com o fortalecimento dessa temática via Seduc, percebemos que construir uma educação antirracista vai muito além de somente cumprir uma data específica. O Selo fez com que essas práticas fossem mais organizadas para construir uma escola com ações que tenham sentido para uma sociedade justa, igualitária e equitativa", destaca. Apesar da certificação não ser sinônimo de um ambiente escolar perfeito, os esforços, certamente, demonstram avanços. De acordo com Arthur, hoje, mais alunos usam a própria voz para denunciar injustiças, enquanto professores se mostram mais abertos ao diálogo. Para o diretor, independentemente da existência do Selo, as práticas de educação antirracista representam uma necessidade real e constante de reparação hsitórica. “A escola deve ser um espaço de libertação. Quando o aluno consegue ser quem ele é, ele aprende, se relaciona e desenvolve as habilidades melhor. A escola tem um papel social, ela não está ali apenas para produzir conhecimento. Tornar essas ações uma política pública é ver que, de fato, precisamos desenvolver uma educação acolhedora. Fazer uma escola antirracista é fazer uma escola preocupada com o ser humano”, indica.