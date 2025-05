Condenado da Justiça faz manobra irregular na frente da PRF e é preso

Homem com mandado por associação para o tráfico e organização criminosa expedido há cinco dias é identificado após realizar infração gravíssima na frente de policiais rodoviários federais, no município de Forquilha

Condenado da Justiça é identificado e preso após cometer infração de trânsito ao trafegar pelo acostamento no KM 203 da BR-222, no munícipio de Forquilha , a 216,14 km de distância de Fortaleza .

A PRF, responsável pela prisão, fez a abordagem durante ação de controle viário após um acidente com caminhão tombado. O homem foi parado pelos agentes depois de cometer a infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A manobra, cometida diante da equipe que atuava no local, chamou atenção e levou à checagem dos documentos.

Na consulta, foi identificada determinação ao cumprimento de pena em regime fechado, em razão de condenação definitiva.

O homem foi levado à Delegacia Regional da Polícia Civil em Sobral.

Denúncias

