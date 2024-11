Homem e mulher no Ceará são presos por crimes contra idosos do Rio Grande do Sul

Imagem de apoio ilustrativo. Com os dois suspeitos foram apreendidos nove aparelhos telefônicos, dois notebooks e alguns HDs Crédito: BARBARA MOIRA EM 16/07/2021

A operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), intitulada "Falso Advogado", resultou na prisão de duas pessoas pelos crimes de associação criminosa e fraude eletrônica contra a pessoa idosa. Na ação, uma mulher, de 22 anos, e um homem, de 30 anos, foram presos no município de Maracanaú, nesta sexta-feira, 1. Foram cumpridos ainda 14 mandados de busca e apreensão em Caucaia, Maracanaú, Beberibe e nos bairros Bom Jardim, Granja Lisboa, Parque Santa Rosa e Prefeito José Walter, em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações tiveram início no ano passado, quando foram registrados Boletins de Ocorrência (BO) na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul (RS). De acordo com as investigações, os suspeitos que residiam no Ceará se passavam por advogados de escritórios no RS.

Vítimas tiveram prejuízo de R$ 25 mil As vítimas, que são residentes do RS, acabavam transferindo valores para os falsos advogados. Ao todo, sete vítimas procuraram a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC-RS), que identificou 13 suspeitos que residiam no Ceará. As vítimas tiveram um prejuízo no valor de R$ 25 mil. Além das prisões, também foram apreendidos nove aparelhos celulares, dois notebooks e alguns HDs. O material e os alvos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva. O homem e a mulher encontram-se à disposição da Justiça. A Delegacia do Idoso da PC-RS prosseguirá as investigações para localizar e prender os demais suspeitos envolvidos nos golpes.