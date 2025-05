Receita apreende 1,2 mil comprimidos de ecstasy disfarçados de suplementos alimentares

Droga veio do Rio de Janeiro com destino à Capital e foi avaliada em R$ 100 mil

A Receita Federal apreendeu 1,2 mil comprimidos de ecstasy na manhã desta segunda-feira, 19, em uma transportadora em Fortaleza. Os entorpecentes estavam disfarçados de suplementos alimentares e vieram numa carga despachada do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao bairro São João do Tauape, na Capital cearense.

Durante uma operação de rotina da Divisão de Repressão da Receita, os agentes caninos Bachar, Ithor e Scooter identificaram a droga em uma encomenda no local. Os entorpecentes foram avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.