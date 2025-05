Trecho da Transposição no Ceará está seco por falta de demanda e não foi abandonado como afirmam postagens

Vídeos mostram trecho vazio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), conhecido como Transposição do São Francisco, em Mauriti (CE) / Crédito: Projeto Comprova

Enganoso: Vídeos enganam ao afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desativou a estrutura do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) no Ceará, a chamada Transposição do São Francisco. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) explicou que o trecho mostrado em vídeo está seco porque não há pedidos de entrega de água por parte dos estados.

Leia mais Lula inaugura nova barragem da transposição do São Francisco Sobre o assunto Lula inaugura nova barragem da transposição do São Francisco O argumento é sustentado pela Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, que assegura que os principais reservatórios do estado apresentam níveis satisfatórios de armazenamento e não há necessidade de abastecimento. Conteúdo investigado: Vídeos mostram trecho vazio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), conhecido como Transposição do São Francisco, em Mauriti (CE). Postagens acusam o presidente Lula de ter desativado a estrutura para "deixar a população na miséria". Onde foi publicado: X e Youtube.

Conclusão do Comprova: Postagens enganam ao afirmar que o presidente Lula desativou o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e por isso os canais em Mauriti, cidade do Ceará, estão sem água. Após a desinformação circular nas redes sociais, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) esclareceu que “o trecho mostrado nas imagens está seco porque não há pedidos de entrega de água por parte dos estados”. A transposição segue um Plano de Gestão Anual (PGA) que atende a demandas feitas pelos estados beneficiados — Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte —, através das operadoras estaduais, ao governo federal. No Plano de Gestão Anual referente ao uso das águas da Transposição – publicado em formato de resolução (246 de 17 de março de 2025) pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – o Ceará não estipulou uma vazão mínima dessas águas, em nenhum mês deste ano, nem no Reservatório de Jati, nem no trecho em questão entre o Açude Boi II e a divisa com a Paraíba. Em resposta ao Comprova, a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará informou que em 2025 ainda não houve necessidade de bombeamento de água do São Francisco para o estado, uma vez que os grandes reservatórios do Ceará, com ajuda da quantidade chuvas deste ano, estão com nível de abastecimento suficiente. O Governo do Ceará afirmou ainda que o açude Orós – o segundo maior do estado -, atingiu 100% da capacidade este ano.

O órgão estadual também aponta que existe uma liberação mínima de vazão apenas para manter uma lâmina d’água nos canais e isto “não se configura como um aporte significativo de água da Transposição”. O projeto da Transposição é composto por estações de captação e bombeamento geridas pelo governo federal. Uma vez captada do rio, a água passa por canais e aquedutos até os reservatórios, de administração estadual. O MIDR detalhou que o trecho seco está entre os reservatórios Boi II, que atualmente apresenta volume de 50% da capacidade total de armazenamento (13.242.913,32 m³ de água), e Morros, com 18% da capacidade operacional (855.562,17 m³ de água).

“O sistema PISF funciona para sanar os déficits hídricos dos estados, portanto, sob demanda dos governo estaduais, e não como uma rede de abastecimento de água convencional em que a água é entregue de modo ininterrupto. O MIDR enfatiza que todos os reservatórios estão em condições operacionais para atendimento aos estados e segue à disposição para a liberação das águas do PISF, caso seja necessário”, detalhou o ministério, ao acrescentar que aproveita a situação de maneira estratégica para realizar manutenção no reservatório de Atalho, também no Ceará. À reportagem, a Prefeitura de Mauriti respondeu que não tem participação direta na gestão do projeto. Em nota, a gestão municipal destacou a recorrência das chuvas no local. “Algumas regiões estão com água acima do nível, estamos no início de maio e mesmo com um inverno fraco já choveu mais 600 milímetros no município, algumas regiões passam dos 800 (milímetros)”, diz o texto. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em 2025, o acumulado de chuvas em Mauriti foi de 537,2 milímetros, sendo 310,2 milímetros durante o período chuvoso, que no Ceará vai de fevereiro a maio – portanto, ainda não chegou ao fim.