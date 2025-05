Quem são as vítimas de colisão de navio mexicano com ponte em NY e as perguntas sem resposta sobre acidente

Marco Antonio Perez/AFP via Getty Images Familiares de América Sánchez choram sua morte com uma fotografia da jovem cadete na sua cidade natal de Xalapa, na região centro-leste do México Duas pessoas morreram e pelo menos 22 ficaram feridas na noite de sábado (17/5), quando um navio-escola da Marinha do México se chocou contra a ponte do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. As primeiras investigações indicam que a embarcação teria ficado sem energia antes do acidente.

As autoridades identificaram as vítimas como sendo a cadete América Yamilet Sánchez, de 20 anos de idade, e o marinheiro Adal Jair Maldonado Marcos, de 23 anos. Eles faziam parte do grupo de 277 tripulantes que estavam a bordo do navio. Outros três marinheiros ficaram gravemente feridos. O impacto contra a ponte fez com que os três mastros do veleiro desmoronassem. E, segundo a imprensa mexicana, Sánchez estava no alto de um mastro no momento do acidente. O almirante Pedro Raymundo Morales, comandante da Marinha mexicana, declarou que todos os tripulantes que estiverem em condições de viajar serão levados de volta para o México. Já o corpo de América Sánchez está programado para traslado para a Academia Naval do seu Estado natal de Veracruz, no México, nesta segunda (19/5).

O veleiro de treinamento ARM Cuauhtémoc viaja pelo mundo como um "navio de boa vontade" para difundir a cultura mexicana. Ainda não se sabe como ocorreu a colisão. Segundo as autoridades, a ponte do Brooklyn não sofreu danos com o choque. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, lamentou o incidente e pediu solidariedade com as vítimas.

"Foi um acidente, duas pessoas morreram e o que precisamos fazer é nos solidarizar e esperar um pouco para ver quais foram as causas", declarou a presidente à imprensa local. Sheinbaum destacou que profissionais mexicanos e americanos estão trabalhando diretamente nas investigações. Reuters O corpo de América Sánchez está sendo trasladado para sua cidade-natal de Xalapa 'Era uma soldada que não se rendia' A mãe de América Sánchez, Rocío Hernández, descreveu a cadete como "filha exemplar" e "estudante dedicada", que desejava ser engenheira naval.

De pé, frente a um altar improvisado e adornado com flores e fotos da filha vestida para sua festa de 15 anos, a mãe prestou homenagem a América Sánchez. "Ela era uma guerreira, uma soldada que não se rendia, que sempre lutava pelos seus objetivos", declarou ela. Sánchez estava a um ano de se formar, segundo sua mãe. "Eles farão uma cerimônia privada para ela na Escola Naval de Veracruz e, depois, vou trazê-la para casa", declarou Hernández. Ela agradeceu a todos os familiares, amigos e professores da sua filha, pedindo que eles "se recordem dela com carinho".