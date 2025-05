Cuca José Walter sediará IV Conferência Municipal de Igualdade Racial

O evento acontece no dia da conquista da abolição pelos escravizados em Fortaleza, em 24 de maio de 1883

No próximo dia 24 de maio, o Cuca José Walter recebe a IV Conferência Municipal de Igualdade Racial (Conapir), das 8 às 17 horas. O evento reunirá pesquisadores e representantes de movimentos sociais e da gestão municipal para debater o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, e acontece no dia da conquista da abolição pelos escravizados em Fortaleza, em 24 de maio de 1883.

Os participantes poderão debater políticas públicas para equidade racial, enfrentamento ao racismo e redução de desigualdades na Capital. No total, serão seis os eixos debatidos no encontro, sendo: Governança, gestão e institucionalização da política de promoção da igualdade racial; Participação, controle social e democracia; Justiça racial e segurança pública: educação, cultura, saúde, assistência social e trabalho; Justiça racial e segurança pública: juventude negra, enfrentamento à violência contra mulheres negras e comunicação antirracista; Reparação histórica: Questão tributária, pessoas com deficiência e idoso; Reparação histórica: Racismo ambiental, religioso e LGBTQIAP+.