Fortaleza deverá ter um VetMóvel apenas para animais de rua, afirma secretário

“Eu não consigo trabalhar políticas públicas assertivas com censo de animais tutorados, porque a raiz do problema está nas ruas”, comentou, nesta segunda, 7, o secretário de Proteção Animal da Prefeitura de Fortaleza, Apollo Vicz, à rádio O POVO CBN acerca da falta de monitoramento de animais em situação de rua.

Ele planeja ainda uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação para realização de palestras na rede pública para “quebrar a cultura do abandono e dos maus tratos”, com alvo infantil e adolescente. As palestras serão sobre legislação animal, posse responsável e epidemiologia.

Conforme o levantamento de 2023, da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), Fortaleza tem pelo menos 40,8 mil animais em situação de rua, sujeitos a maus-tratos e doenças.

“A minha meta nessa secretaria é levar conscientização às pessoas porque eu percebo que as pessoas não entendem de fato a realidade da causa. Há um marketing muito grande de que a causa está avançando e que existe castração para todos os animais, mas as políticas públicas são mal direcionadas, em que a castração só é direcionada aos animais tutorados”

O secretário supõe que esses números possam ter triplicado nos últimos anos. “Quando eu entrei na Secretaria, em 3 de janeiro, percebi que não tinha um censo. Sem isso é impossível ter estimativa de quantos animais de rua, quantos abrigos e quantos animais existem em abrigos”, afirma.