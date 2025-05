Relatório aponta perda de 2% da área de manguezal em dois anos em litoral brasileiro

Imagem de apoio ilustrativo. Região litorânea do Ceará é compreendia por cerca de 110 comunidades de pescadores, população indígenas, quilombolas e agricultores / Crédito: Samuel Setubal

A ocupação desordenada, a pesca industrial não manejada e projetos de infraestrutura colocam em risco espécies marinhas e costeiras quanto os modos de vida de povos indígenas e comunidades tradicionais, é o que aponta o primeiro diagnóstico brasileiro Marinho-Costeiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Dentre as regiões brasileiras, o litoral do Ceará, que é compreendido por 573 km e 20 municípios banhados pelo mar, rios, manguezais e açudes, também está entre as áreas afetadas pela exploração.

O estudo aponta ainda que pelo menos 2% das áreas de manguezal foram perdidas em um curto período de dois anos, entre 2020 e 2022. LEIA TAMBÉM | Pesca artesanal: tradição ancestral no Ceará O relatório, coordenado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) e pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, aponta que a exploração no litoral brasileiro ameaça espécies, comunidades tradicionais e pesca artesanal. Como consequência, povos originários sofrem com os impactos negativos das políticas de desenvolvimento, como poluição, degradação ambiental e com políticas de conservação integral, que podem provocar retirada compulsória de populações tradicionais de seus territórios.

Boa governança seria solução para danos causados por exploração litorânea De acordo com o relatório, o Brasil possui cerca de 443 municípios costeiros. Pelo menos 18% da população brasileira vive nas regiões metropolitanas costeiras. Ao O POVO, a pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos Ambientais (Nepan), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Cristiana Simão Seixas, revela que o relatório é uma síntese avaliativa a respeito de todo o conhecimento científico já produzido e dos povos indígenas e população tradicionais. De acordo com a pesquisadora, ao longo dos últimos 50 anos, houve uma degradação “muito forte” no litoral brasileiro. “Desde a costa da região amazônica, até o sul do nosso litoral, na região de Patos (PB)”.

Conforme Cristiana, o dano ocorreu por conta da mudança nos habitats das espécies, poluição, mudanças climáticas e a introdução de espécies exóticas competindo com as nativas. "Todas essas alterações do hábitat através da urbanização do litoral não planejada, as políticas de desenvolvimento de infraestrutura, de portos, exploração de óleo e gás, tudo isso contribui com a degradação do nosso litoral e consequentemente com a perda de espécies", explica. "A gente já perdeu 2% das áreas de manguezal só em 2 anos, entre 2020 e 2022. Perdemos entre 30% e 50% das áreas das pradarias e de gramas marinhas, né? Então tem muita coisa. Sem contar o branqueamento com mortalidade de corais, que tem se intensificado muito desde o início deste século", complementa.