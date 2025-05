Mais de 45 kg de drogas são apreendidos em Fortaleza

Mais de 45 kg de maconha e 1,38 kg de ecstasy foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do 1° Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações (BPRaio), na última segunda-feira, 12. A ação ocorreu no bairro Granja Portugal, Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2), em Fortaleza .

A composição recebeu as informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante um patrulhamento pela região. Nenhum suspeito foi apreendido.

De acordo com as informações da Coin, uma residência na rua Aires da Cunha, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, estaria sendo utilizada para o armazenamento de drogas.

Ao chegarem ao local, a equipe constatou que se tratava de um imóvel abandonado. Após verificar o interior da casa, os militares localizaram diversos tabletes de maconha e uma quantidade expressiva de comprimidos de ecstasy.

O material foi apreendido e conduzido ao 12° Distrito Policial, unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde o procedimento com base na legislação pertinente foi registrado, no intuito de identificar e capturar eventuais suspeitos de participação em atividades criminosas.