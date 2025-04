Prefeitura retira famílias que viviam sob viaduto na Borges de Melo; moradores denunciam perdas

"Nossas coisas estão todas jogadas aqui. Todos os barracos no chão. Quando chegaram, disseram que, se a gente não saísse, iam derrubar com a gente dentro. E a gente nem duvidou, né? Porque tinha muito policiamento, mais de 10 viaturas. Então só saímos”, comenta.

Durante a remoção, as famílias também denunciaram a perda de animais de estimação e móveis. Segundo eles, cachorros que viviam no local fugiram durante a operação.

Prefeitura nega repasse de dinheiro e remoção forçada

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Guilherme Magalhães esclareceu que, ao chegarem no local, os barracos já haviam sido derrubados.

Segundo ele, "o que existia na parte da frente eram locais usados para consumo de drogas, não eram moradias". Já na parte de trás existiam moradias, já derrubadas. "Essas pessoas foram cadastradas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor)", explicou o superintendente.

O processo de inclusão no programa Habitafor depende de um cadastro e da fila de espera do programa. Ele também detalhou que a Prefeitura não realiza repasses diretos de recursos em espécie para as famílias.

"O que posso afirmar é que muitas pessoas que estavam aqui moram nas redondezas e utilizavam o local para descarte e comércio de material de reciclagem. Essas, portanto, não entram no cadastro do Habitafor, pois se tratava de uma atividade comercial", destacou.

No entanto, enfatizou que a ação foi realizada com "cuidado", e que o acompanhamento social foi feito "local a local", incluindo o acolhimento de animais e que não havia ninguém morando no local no momento da intervenção.

Ele também garantiu que, após a remoção, todas as pessoas cadastradas foram encaminhadas para novos locais de moradia e que a Prefeitura realiza um monitoramento constante para evitar a formação de novas moradias irregulares.

Em nota, a Agefis declarou que, assim como na operação realizada no viaduto da Avenida Dom Luís, a ação aconteceu sem intercorrências.

"A ação teve início no dia 10 de abril, com a sensibilização das famílias e início de desocupações irregulares e limpeza das proximidades do canal do Lagamar. Na manhã deste sábado, quando já não havia família vivendo no local, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), com apoio da Guarda Municipal, retirou os tapumes que ainda estavam no espaço"

Conforme a pasta, durante a operação, foram realizados atendimentos socioassistenciais e médicos pelo Consultório na Rua e encaminhamentos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

A Secretaria do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) acompanhou a ação e conclui, nos próximos 15 dias, a inscrição de todas as famílias que serão cadastradas no Aluguel Social. A inclusão no Programa de Locação Social (PLS) da Prefeitura depende de avaliação da equipe social. Para continuar no programa, é necessário apresentar comprovantes de pagamento mensalmente.