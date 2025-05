Comitê realizará feira de empregos para comunidade LGBTI+ em Fortaleza

O evento acontecerá na próxima terça-feira, 13, a partir das 8 horas na sede do IDT no Centro

Com mais de 300 vagas disponíveis, o Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+ realiza a Feira da Empregabilidade LGBTI+. O evento acontece na próxima terça-feira, 13, na unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) localizada no bairro Centro, em Fortaleza.

A feira é promovida por uma parceria entre o IDT, a Secretaria do Trabalho do Ceará, a Secretaria da Diversidade do Ceará e o Ministério Público do Trabalho.