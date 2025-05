"Era um sonho de criança", diz miss que teve coroa furtada em Fortaleza

Natural de Icó, Morgana foi eleita Miss Terra Brasil em 2023, e conta que costumava realizar trabalhos como modelo com a faixa e a coroa

A Miss Terra Brasil 2023, Morgana Carlos, teve sua coroa do concurso e outros pertences furtados após seu carro ser arrombado na noite dessa quarta-feira, 7. A ação ocorreu em frente ao prédio da seção cearense da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), no bairro Centro, em Fortaleza .

Morgana e o companheiro não sabem o horário exato da ação, pois o veículo ficou a tarde e a noite estacionado no local.

O namorado de Morgana, faz especialização na Associação Brasileira de Odontologia - seção Ceará, local onde o furto ocorreu. “Ele me deixou nesse trabalho, foi para a especialização com meu carro e deixou estacionado em frente”.

Ao O POVO , a modelo e cirurgiã-dentista, que é natural de Icó, Morgana Carlos, relata que era um costume deixar a faixa e a coroa de miss no porta-malas do veículo.

Ela conta que o parceiro se deparou com o vidro do veículo quebrado por uma pedra. O interior do automóvel estava revirado, com porta-luvas e porta-mala abertos. “Tinha uma quantia pequena em dinheiro. Quando eles abriram o porta-malas, tinha algumas roupas que eu tinha acabado de comprar, a coroa e a faixa”.

Pedra utilizada para quebrar a janela do carro Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Parte traseira do carro da modelo cearense Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

A coroa e a faixa estavam no porta-malas do veículo de Morgana Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

"O pior de tudo para mim, além da sensação de impunidade e de insegurança, de quebrar o vidro do meu carro, realmente foi a coroa. Era o meu sonho que eu realizei de conquistar essa coroa. Era um sonho de criança", lamenta.

Além do furto das roupas e dos objetos de miss, também foi levado o estepe do carro.

Pelo medo de deixar os objetos em casa, a miss revela que os deixava guardados na traseira do carro: "Porque se alguém olhar alguma coisa, não tem nada dentro do carro. Só que eu imaginei que estaria seguro no porta-malas, né? Infelizmente aqui em Fortaleza não pode deixar nada dentro do carro".

"Estamos tentando ver se conseguimos as câmeras dos locais ao redor, porque a gente ter a cara desses meliantes é bem importante", declara.

Morgana revela também que os outros veículos presentes no local não sofreram nenhum tipo de dano. A modelo acredita que o próprio carro era “mais fácil de acessar”.

Morgana postou o ocorrido nas redes sociais e pediu que os seguidores avisassem caso vissem a coroa sendo vendida.

"Então, se alguém vir e conseguir encontrar, que falem comigo, né? Vão no direct do meu Instagram, ou através do contato de WhatsApp (88) 99631 7395, e fale alguma coisa, porque o meu foco realmente agora é recuperar essa coroa", apela a modelo.

A modelo faz um alerta: "Ter cuidado, não deixar mais seu carro na rua, se puder deixar em estacionamento ou então andar de Uber e realmente não deixar nada, nem no porta-malas, porque com certeza irão levar".

Polícia Civil apura o caso

Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura uma ocorrência de furto ocorrida, na noite dessa quarta-feira, 7, no Centro da Capital - Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza.

“A PCCE ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia”. O registro também pode ser feito também na Delegacia Eletrônica (Deletron), em qualquer hora do dia ou da noite.

A pasta informa ainda que o Deletron atende todo o Ceará. O 34° Distrito Policial (34° DP) é a unidade da PCCE responsável por investigar crimes na região.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

34º Distrito Policial: (85) 3101 4926

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

