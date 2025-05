Pai de bebê vítima de agressão física teve pedido de guarda negado duas vezes

Guilherme morreu no hospital após ser vítima de agressões / Crédito: reprodução

Pai de menino de 1 ano e seis meses, identificado como Axel Guilherme Costa Lima, que morreu vítima de agressões e maus-tratos, em Fortaleza, pedia, desde dezembro de 2024, a guarda provisória do filho. O óbito aconteceu quando o genitor esperava a terceira liminar da Justiça. Axel foi internado no domingo, 3, e morreu nessa segunda-feira, 5.

Em entrevista ao O POVO, a advogada do pai, Gessica Maia, afirmou que as duas liminares foram negadas ao pai, excluindo, inclusive, o direito de visitar o filho. Ela afirma que, por ser um bebê, a Lei pondera em retirar a criança da tutela materna. "A juíza mandou aguardar o prazo de 15 dias úteis para a mãe contestar a ação (se defender na guarda). Esse prazo só acabou dia 6 de maio, justamente no dia do óbito do bebê", relata.

De acordo com a advogada paterna, a decisão liminar em favor do pai ainda não foi acatada. Ainda conforme ela, pai e avós paternos estão dilacerados e sentindo-se injustiçados. "No último fim de semana, com o espancamento da criança, juntamos no processo todas as provas da delegacia, do hospital, confissão do padrasto, e auto de prisão em flagrante do padrasto e da mãe e mostramos a juíza. No entanto, o parecer do Ministério Público só saiu dia 7 de maio, exatamente no mesmo horário que o corpo do bebê chegava para ser velado", explica. A advogada indica que aguardou o processo criminal dos suspeitos e que a comunidade do bairro Vicente Pinzon pede justiça.