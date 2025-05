Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas é preso em flagrante no Carlito Pamplona

Foram apreendidos aparelhos celulares, drogas, arma e uma quantia de quase R$10 mil em dinheiro. / Crédito: Divulgação/SSPDS/DHPP

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas no bairro Carlito Pamplona durante trabalho investigativo coordenado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde desta quarta-feira, 7. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e, agora, está à disposição do Poder Judiciário.