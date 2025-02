Reforma da estátua de Nossa Senhora de Fátima deve ser finalizada até o início de maio

A reforma foi autorizada pela Prefeitura de Fortaleza após visita técnica realizada na última segunda-feira, 17, e visa garantir a segurança dos milhares de fiéis que anualmente participam das homenagens à Fátima no dia 13 de maio. Conforme publicado pelo O POVO em novembro do ano passado, o monumento apresenta rachaduras profundas na base de sustentação e não passa por revitalização desde 2021.

Além da estátua, a reforma engloba também a praça Pio IX, onde o monumento é localizado. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o local deverá passar por manutenção de mobiliários urbanos, pintura de meio-fio, paisagismo e poda das árvores.

Também estão previstas a substituição das lâmpadas por LED e melhorias na iluminação do entorno do Santuário de Fátima. Os serviços na praça deverão ser entregues junto com a estátua, no dia 4 de maio.

Demora para reforma incomoda frequentadores da igreja

O início da obra a menos de três meses do início das celebrações de Fátima, que ocorrem ao longo da primeira quinzena de maio, tem preocupado os fiéis do Santuário. Cercada desde novembro, após a queda da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim América, a estátua está há meses inacessível para os devotos que tinham o costume de acender velas e rezar aos pés da santa.