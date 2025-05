4 perigos do consumo de energético para a saúde

As bebidas energéticas, também conhecidas como energéticos, são produtos geralmente consumidos para aumentar o estado de alerta, melhorar o desempenho físico ou combater o cansaço. No entanto, o consumo dessas bebidas pode ter efeitos significativos sobre o coração. Entre os impactos possíveis, estão o aumento da frequência cardíaca, arritmias, hipertensão arterial, a chamada “síndrome do coração partido” e até complicações cardiovasculares mais graves.

Crianças e adolescentes não devem consumir porque ainda estão em desenvolvimento do sistema nervoso, e existe o risco de dependência, principalmente com cafeína. Portanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pediatria não recomenda o uso energético para menores de 18 anos.

Consequentemente, isso pode sobrecarregar o coração porque terá um aumento da pressão arterial, batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, podendo induzir arritmias graves ou até insuficiência cardíaca. Além disso, a bebida deixará o cérebro em estado de alerta o tempo todo, causando dificuldade para dormir e cansaço no dia seguinte. Com isso, a pessoa vai tomar mais energético, gerando um ciclo vicioso.

Como os energéticos têm muito açúcar, a pessoa pode ganhar peso, podendo levar ao risco de diabetes. Ainda, metabolizar a cafeína em excesso pode gerar uma hepatopatia, ou seja, uma sobrecarga do fígado. Tomar energético pode parecer inofensivo, mas o uso crônico pode ser prejudicial. O ideal é, se for tomar, que seja com moderação e em situações específicas, além de não misturar com álcool.

Por Juliana Antunes