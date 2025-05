Dois adolescentes e um adulto são detidos suspeitos de matar mulher em ônibus

De acordo com o órgão, os suspeitos foram encontrados em São Gonçalo do Amarante neste domingo, 4. Os adolescentes teriam envolvimento direto na ação, enquanto o adulto seria o mandante.

Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos e um adulto de 37 foi preso, todos suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher em um ônibus no bairro Monte Castelo , em Fortaleza . O caso foi registrado na sexta-feira, 2. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os trabalhos foram conduzidos pela Polícia Civil do Ceará, por meio da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) nas capturas.

As bicicletas utilizadas no crime e roupas foram apreendidas em seguida. O adulto possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, apontado como mandante.

As capturas aconteceram em um imóvel, no Pecém. O POVO não divulga atos infracionais anteriores de adolescentes em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os três foram encaminhados à Delegacia de Caucaia. "No local, um ato infracional análogo ao crime de homicídio e organização criminosa foi lavrado em desfavor dos adolescentes.