Motorista morre após carro ser atingido por tiros no Carlito Pamplona

Crime, ocorrido entre as ruas Cruzeiro do Sul e Ana Facó, foi registrado na tarde deste sábado, 3

O homicídio ocorreu entre as ruas Cruzeiro do Sul e Ana Facó. O carro estava estacionado na entrada de uma escola particular. A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo, a maioria atingiu a cabeça. O homem sem identificação morreu no local.

Muitos curiosos se aproximaram do automóvel após os tiros. A maioria eram moradores, que estão preocupados com a onda de violência no bairro e descreveram que, nos dias de semana, no horário do crime, muitas crianças estão saindo da instituição de ensino.