Postos de saúde de Fortaleza abrem para atendimento pediátrico neste sábado

Doze postos da rede municipal de saúde estarão abertos para atendimento pediátrico em Fortaleza, das 8 às 17 horas, neste sábado, 3. A ação visa ampliar o atendimento infantil no período sazonal em que as infecções por vírus respiratórios apresentam aumento.

Conforme a titular da pasta da municipal da Saúde, Socorro Martins, a oferta de atendimento pediátrico no final de semana pode ser mantida, dependendo da evolução epidemiológica da capital.

“Trabalharemos com foco na prevenção, buscando reduzir o fluxo de internações e casos graves. O reforço no atendimento infantil irá permanecer conforme a evolução da situação epidemiológica. Caso necessário, ampliaremos a oferta para outras regiões da capital”, destaca a titular da pasta.

Além do atendimento no sábado, a Prefeitura fortalece a integração entre os hospitais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede municipal e as unidades de saúde do Estado durante o período sazonal.

O intuito é encaminhar os pacientes para os serviços que atendem as suas necessidades: os casos de baixa complexidade devem ser atendidos nos postos de saúde, enquanto as situações de média e alta complexidade serão encaminhadas para as UPAs e hospitais.