Primeiro Núcleo de Ação pela Paz será inaugurado no bairro Vicente Pinzón

A primeira sede do Núcleo de Ação Pela Paz (Napaz) será inaugurada nesta segunda-feira, 5, às 17 horas pelo Governo do Ceará. A solenidade acontece no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, e conta com a presença do governador Elmano de Freitas.

LEIA TAMBÉM | 29 entidades que acolhem pessoas com neurodivergências assinam pacto de cooperação com Governo do Ceará