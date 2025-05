Namorado de influenciadora executada na Barra do Ceará é conduzido à delegacia

Antônio Victor Araújo Ferreira, o "Moskow", como é conhecido, namorado da influenciadora Bianca, de 15 anos de idade, uma das vítimas do duplo-homicídio na Vila do Mar, em Fortaleza, foi conduzido à delegacia do 7º Distrito Policial (DP), no Pirambu, para prestar depoimento. Horas após Bianca ter sido morta, uma tentativa de chacina na Barra do Ceará deixou com cinco pessoas baleadas.

As vítimas identificadas como Bianca e Beatriz foram mortas a tiros. Elas foram ao espigão localizado na Vila do Mar. Informações coletadas em depoimento apontam que elas foram chamadas por um amigo, no entanto, ao chegar no local, o rapaz não estava. As duas foram surpreendidas por criminosos e mortas a tiros.