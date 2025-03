Jovem diz estar viva por milagre após ficar em cárcere privado por "tribunal do crime" da GDE

Imagem de apoio ilustrativo. Vítima foi resgatada após PMCE receber informações sobre a sua possível localização / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma jovem foi mantida em cárcere privado pelo ‘tribunal do crime’ da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) após ser acusada pela organização de provocar a morte de uma mulher durante o Carnaval no município de Paracuru, a 90,61 quilômetros de distância de Fortaleza. A vítima acredita que está viva por um milagre e por ter avisado sua mãe sobre o local. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a equipe receber informações sobre a sua possível localização, onde teria sido levada por membros da facção. Diante das informações, os policiais realizaram um cerco no perímetro de uma residência, apontada como local onde a jovem estaria sob domínio do ‘tribunal’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme um documento do Ministério Público do Ceará (MPCE), no qual O POVO teve acesso, a vítima foi interrogada por telefone, ficando sob a mira dos sequestradores na residência. Ela relatou, em depoimento, que a situação aconteceu após ela e uma amiga brigarem com uma mulher desconhecida na praça do Paracuru.