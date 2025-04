Lula parabeniza primeiro-ministro do Canadá por vitória nas eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pela vitória do Partido Liberal nas eleições legislativas desta segunda-feira (28). "O Brasil deseja um novo ciclo de prosperidade para o povo irmão do Canadá. Vamos trabalhar pelo fortalecimento das relações bilaterais e de nossas democracias”, escreveu Lula, em nota divulgada nesta terça-feira (29).

“Queremos aprofundar nossa cooperação em áreas de interesse mútuo, como a promoção e a proteção dos direitos humanos e o combate à mudança do clima. Temos interesse em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá para diversificar e expandir nosso intercâmbio”, acrescentou.

Em 2024, a corrente de comércio entre Brasil e Canadá totalizou US$ 9,1 bilhões e os dois países também possuem relação de investimentos sólida e de longa data. Brasil e Canadá mantêm diversos mecanismos bilaterais e a cooperação educacional tem-se destacado como um dos segmentos mais dinâmicos dessa relação. O Canadá é o país que mais recebe estudantes brasileiros no exterior.

Mark Carney, de 60 anos, é o atual primeiro-ministro do país norte-americano e assumiu o cargo após a renúncia de Justin Trudeau. O então líder dos liberais ficou no cargo por nove anos, desde novembro de 2015, sendo reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros-ministros mais longevos do Canadá. Mas sua popularidade começou a cair há dois anos em meio aos preços altos e à escassez de moradias, e nunca se recuperou.

As projeções da votação indicam que o chefe do governo terá a maior fatia dos 343 lugares do Parlamento, mas ainda não é claro se os liberais conseguirão maioria, o que lhes permitiria aprovar legislações sem precisar de alianças.