Dom Gregório celebra missa na Sé em homenagem ao pontificado de Papa Francisco

A Catedral Metropolitana de Fortaleza vai receber na terça-feira, 6, uma missa em celebração aos 12 anos de pontificado do papa Francisco . A missa vai ocorrer a partir das 19 horas e será conduzida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão , com entrada aberta ao público.

A celebração ocorre um dia antes do início do conclave, que começa no dia 7 de maio em Roma. O conclave reúne cardeais do mundo inteiro para decidirem quem será o próximo representante do Vaticano.

Dom Gregório falou sobre o momento da igreja e a importância que o papa teve no mundo: “Neste momento de dor e esperança, elevamos nossas preces por aquele que foi um pastor dedicado à Igreja e ao mundo”, afirmou o arcebispo.

Em momento de fé, esperança e união ao redor do mundo, a igreja católica aguarda a decisão dos cardeais eleitores, para saber quem será seu próximo líder.

“Rezemos para que o Espírito Santo ilumine os cardeais na escolha do novo sucessor de Pedro”, completou Dom Gregório.