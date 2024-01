Catedral Metropolitana de Fortaleza completa 45 anos desde a inauguração

Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, completa 43 anos Crédito: FERNANDA BARROS

Foi no terreno onde antes estava de pé uma capela com teto de taipa, onde nasceu o edifício histórico da Catedral Metropolitana de Fortaleza. O monumento arquitetônico de estilo neogótico-eclético, que embeleza o Centro da Cidade e atrai fiéis católicos e turistas de diversas partes do País, completa 45 anos desde a inauguração nesta sexta-feira, 22.



A história da Catedral remete ao início do século XVII, período em que ocorreu a terceira expedição ao solo cearense, vinda do Forte dos Reis Magos, em Natal (RN), cujo objetivo era catequizar toda a costa até a ponta Norte do País. A bordo, estavam o capitão-mor do Ceará, Martim Soares Moreno, o padre Baltazar João Barreira e alguns soldados. Juntos, eles ergueram, em taipa, uma capela em devoção à Nossa Senhora do Amparo. O professor aposentado de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), Sebastião Pontes, explica que a capela foi demolida em 1820, anos após a dominação holandesa, para dar lugar à construção da Igreja da Sé, também chamada à época de catedral. O local se tornou o principal templo católico da cidade entre 1854 e 1938, mas também teve de ser demolido por conta de rachaduras em sua estrutura, que colocavam o prédio em perigo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A construção do novo templo dividiu opiniões entre os fortalezenses. Se por um lado o pároco responsável por celebrar as missas na atual Catedral há 23 anos, padre Clairton Oliveira, conta que a implantação da nova Catedral era “uma grande demanda da comunidade católica da cidade”; por outro, o historiador Sebastião conta que parte das pessoas “protestaram contra a demolição da antiga Sé, por ser muito querida pela população”.

“A primeira tentativa foi fazer uma remodelação que pudesse acompanhar o desenvolvimento da cidade que estava crescendo cada dia mais. O povo exigia uma catedral que estivesse à altura da nova cidade que estava se formando, com seu crescimento populacional, progresso, etc. No entanto, a equipe de engenheiros constatou que só uma remodelação não seria o suficiente. [...] Precisou ser demolida”, conta o padre. Imagens da construção da Catedral Metropolitana de Fortaleza Crédito: O POVO DOC Imagens da construção da Catedral Metropolitana de Fortaleza Crédito: O POVO DOC Na década de 1930, época do início da construção da Catedral, o professor destaca que Fortaleza passou por um extenso processo de modernização. Nesse período surgiram equipamentos notáveis como a edificação, em 1931, de seu primeiro “arranha-céu”, o Excelsior Hotel, com seus oito andares; a Coluna Hora na Praça do Ferreira em 1933, substituindo o coreto que ali existia; o prédio da Faculdade de Direito próximo à praça dos Voluntários; e a iluminação pública à gás substituída pela elétrica em 1934, entre outros. As páginas do jornal impresso do O POVO, de 1938, ilustraram as primeiras etapas da construção da Catedral que conhecemos hoje, com a demolição da antiga estrutura. Ao todo, foram 39 anos em obras para o templo ser finalmente concluído: começou em 1939 e foi inaugurado dois dias antes da véspera de natal de 1978. O padre Clairton conta que a morosidade para a construção se deu “em virtude das guerras e crises vivenciadas mundialmente, que acabaram por atrasar, entre diversas outras questões sociais da época, a conclusão das obras da Catedral”. “Acredita-se igualmente que a arquidiocese não possuía verba suficiente para uma obra tão portentosa, haja vista que foram feitas reiteradas campanhas para que a população contribuísse com doações, como foi o caso da contribuição pecuniária através do pagamento da papeleta amarela na conta de luz”, pontua ainda o professor Sebastião. Apesar de ser atravessada pelo colonialismo, por guerras que se alastraram pelo mundo, por demolições e reconstruções, a Catedral Metropolitana se reergue a cada dia, no decorrer destes 45 anos, com a fé daqueles que nela encontram um refúgio de paz no coração de Fortaleza.

"A Catedral é visitada anualmente por milhares de pessoas, do nosso Estado, do nosso País e de tantos lugares de fora do Brasil. É um dos pontos obrigatórios de visita quando alguém vem à Capital. O venerável Dom Antônio Lustosa, que foi Arcebispo de Fortaleza, dizia que se as pessoas não visitassem a Catedral por causa da fé poderiam visitá-la por causa da cultura e do estudo — da arquitetura e das artes", afirma o presbítero da Arquidiocese de Fortaleza, padre Rhafael Silva.

A Catedral como uma sinfonia ainda inacabada

Na Fortaleza da década de 50, um anedotário popular circulou a cidade: em tom de ironia, as pessoas diziam que a Catedral era uma das três sinfonias inacabadas da Capital cearense, sendo as outras duas o Porto do Mucuripe e o Cineteatro São Luiz.