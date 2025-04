Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

A data do conclave para eleger seu sucessor poderá ser anunciada na segunda-feira, após uma nova reunião de cardeais. A hierarquia eclesiástica sempre insistiu que esperaria o funeral do jesuíta argentino antes de convocá-la.

Milhares de pessoas visitaram neste domingo(27) o túmulo do papa Francisco em Roma, um dia após uma despedida multitudinária e enquanto uma pergunta paira sobre a Cidade Eterna: quem substituirá o primeiro pontífice latino-americano?

Cerca de 400.000 pessoas participaram de seu cortejo final pelas ruas de Roma e da Missa de Exéquias no Vaticano no sábado, na presença de dezenas de líderes mundiais, incluindo os presidentes Lula, Donald Trump e Javier Milei.

Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo: "Foi uma figura muito importante pela mensagem que tentava transmitir, por sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos esquecidos."

Aguardando esse momento crucial para a Igreja Católica, mais de 10 mil pessoas fizeram fila desde o início da manhã deste domingo para o primeiro dia de visitação do túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, segundo a imprensa local.

"Eu gostaria de tê-lo visto pessoalmente, mas isso também foi especial. Estou feliz por estar perto dele, um papa que ajudou a todos", diz Julia Graf, uma adolescente austríaca de 13 anos.

- Abraço celestial -

O túmulo do 266º sumo pontífice é um reflexo da imagem de simplicidade que ele desejou projetar em vida. Fica na lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais, entre dois confessionários.