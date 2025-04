A primeira fase do vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ocorreu neste domingo, 27, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Acompanhados por mães e por avós, os candidatos inscritos para realizar a primeira fase do vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza, compareceram ao local de prova na manhã deste domingo, 27. O certame, promovido pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV), disponibiliza 1.224 vagas para os cursos de Fortaleza e 1.034 vagas para os cursos das unidades da Uece no Interior. Com a alta procura por uma vaga na universidade pública, o nervosismo entre os candidatos era visível. Pequenas aglomerações se formavam na entrada do local de prova: o Campus do Itaperi, localizado no bairro homônimo.

Estavam inscritos para a disputa 11.871 candidatos para a unidade de Fortaleza e 2.294 candidatos para as unidades da Uece nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Tauá, Quixadá e Quixeramobim. Até o fechamento desta matéria, não foram disponibilizadas informações sobre o quantitativo de candidatos que compareceram ao exame. Segundo informações disponibilizadas no site da universidade, a primeira fase é constituída de prova de conhecimentos gerais, de múltipla escolha com quatro alternativas, composta de 85 questões valendo cada uma dois pontos.

Nesta fase inicial, a prova é realizada em um único dia, das 9h às 13 horas. Devido ao receio de atrasar, alguns candidatos chegaram cedo acompanhados dos parentes. A aposentada Iraci Nascimento, 76 anos, foi com a filha Luzinete Nascimento, 45 anos, acompanhar a neta Maria Isadora Freire, 17 anos, no segundo vestibular dela. "O nosso pensamento é querer que ela cresça. Porque ela é muito esforçada. A gente não tem chance de pagar uma faculdade para ela, porque não pode. Somos pobres. Aí a gente vem tentar, né? Vai que dá certo. Estou aqui na torcida", diz Iraci, a avó da candidata e, na expectativa da família, futura estudante de graduação.

Luzinete conta que Isadora estuda em uma escola pública e trabalha na condição de jovem aprendiz. Depois de prestar o primeiro vestibular, nessa segunda tentativa, a jovem Isadora prefere esconder qual curso deseja realizar na Uece. "Ela disse: 'Eu vou ficar bem caladinha que agora a segunda vez vai ser surpresa, vai dar tudo certo'. É, tanto que ela não vai dizer nem para nós", fala Luzinete.