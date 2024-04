Cafezinho, dona Helena? Conheça 10 charmosas cafeterias em Fortaleza

Dica 3

Maré Café

FORTALEZA, CEARÁ, 12-04-2023: A tendência de cafés na orla das praias de Fortaleza. Na foto, o Maré Café, na Barra do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Que tal nutrir novas experiências acompanhado de um bom café à beira-mar? Essa cafeteria, que fica no calçadão do Vila do Mar, na Barra do Ceará, permite assistir à dança das marés e vivenciar a energia solar — seja no amanhecer ou no entardecer do dia.

Endereço: Rua José Roberto Sales, 4442 - Calçadão do Vila do Mar



Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 7 às 10 horas / 16h30 às 21 horas; sábado, das 7 às 12 horas / 16h30 às 21 horas; domingo, das 7 às 12 horas / 16 às 19 horas

Instagram: @marecafe__

