Centro de Fortaleza registra redução de 30% nos roubos no início de 2025

Dados divulgados pela SSPDS apontam queda significativa nos roubos; ações integradas de segurança e diálogo com o comércio foram destacadas como fatores importantes

O primeiro trimestre deste ano apresentou uma redução de 30% nos roubos em geral e de celulares no Centro de Fortaleza. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 25, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em um encontro realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Durante o encontro, foram discutidos os resultados obtidos pelas ações de segurança pública e as estratégias para ampliar a proteção nas áreas comerciais da cidade, especialmente no Centro, que concentra um grande fluxo de trabalhadores, consumidores e turistas.

A reunião contou com a presença do secretário da SSPDS, Roberto Sá, além de membros das forças de segurança e lideranças do comércio.

A redução também se refletiu nos roubos de celulares, que passaram de 138 para 98 ocorrências, 40 a menos que no mesmo período do ano anterior.

Segundo ele, o Centro da cidade é uma das regiões com maior atenção da SSPDS, por abrigar uma intensa atividade econômica e social.

“Tivemos uma reunião extremamente produtiva, em que pudemos apresentar os dados atualizados da criminalidade e ouvir diretamente dos lojistas as principais preocupações. Esse diálogo é fundamental para que possamos ajustar nossas ações e oferecer uma resposta mais efetiva”, afirmou.

Para o secretário Roberto Sá, os resultados positivos são reflexo de uma atuação estratégica e da escuta ativa das demandas da população e do setor comercial.

“É um local que recebe milhares de pessoas todos os dias. A segurança aqui não é só uma questão de proteção ao patrimônio, mas também de garantir a circulação das pessoas e o funcionamento do comércio com tranquilidade”, completou.

Ações contínuas para redução de criminalidades no Centro de Fortaleza

Entre as iniciativas que contribuíram para a redução dos índices de criminalidade estão o reforço no patrulhamento ostensivo, a ampliação do uso de tecnologias de videomonitoramento e a intensificação das operações em pontos estratégicos.

As forças de segurança também vêm apostando em uma atuação preventiva, com base na análise de dados e no mapeamento de áreas críticas.