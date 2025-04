Laudo que determina causa da morte de menina de dois anos não constata maus-tratos

O laudo cadáverico acerca do óbito de uma criança de dois anos de idade, que morreu no dia 8 de março após dar entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, não constatou agressões ou maus-tratos.

A morte da menina é investigada pela Polícia Civil do Ceará como uma morte suspeita e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou novas diligências sobre o caso, pois outra equipe médica apontou suspeita de maus-tratos durante atendimento prestado à criança em unidade hospitalar particular no dia 12 de fevereiro de 2025.