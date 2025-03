Suspeita de maus-tratos: Polícia aguarda laudo que determina causa da morte de menina de dois anos

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aguarda o laudo cadavérico que atesta a causa da morte de uma menina de dois anos de idade, que deu entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, no dia 8 de março. A menina estava desacordada e passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu.

Um perfil nas redes sociais foi criado pedindo Justiça para o caso e realiza publicações todos os dias no sentido de chamar a atenção das autoridades para a elucidação da morte. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que respondeu, por meio da Polícia Civil, que aguarda o exame que atesta a causa da morte.