Operação em SP mira banqueiros cearenses; quase R$ 500 mi são bloqueados

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O caso tramita em segredo de Justiça, mas, conforme o jornal O Estado de S. Paulo, o principal alvo da operação Floresta Devastada é o banqueiro cearense Nelson Nogueira Pinheiro, do Grupo Brickell e da MRCP Participações.

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira, 23, uma operação que mirou um suposto esquema de fraude e ocultação de bens por parte de uma empresa do setor financeiro . Cerca de R$ 500 milhões dos investigados foram bloqueados por ordem judicial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Endereços dos irmãos dele, Norberto Nogueira Pinheiro e Jaime Nogueira Pinheiro Filho, também foram alvos da busca e apreensão. Eles são filhos do empresário Francisco Jaime Pinheiro, fundador do Banco Mercantil do Ceará, que morreu em 1976.



Também são alvos da investigação, conforme o Estadão, os executivos Celina Daiub Pirondi Tedesco, Elizabeth Costa Lima, Edson Paulo Fanton, Edsel Okuhara e Eduardo Rosa Pinheiro, este último filho de Nelson.



A Polícia Civil de São Paulo divulgou que 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A corporação ainda informou que a investigação teve início, há dois anos, a partir de comunicação realizada pelo Ministério Público de São Paulo.

Órgão relatou indícios de estelionato por parte de uma instituição financeira

O órgão ministerial relatou indícios de estelionato por parte de uma instituição financeira. “A empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento com o objetivo de proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais”, afirmou a Polícia.