Após colisão, carro vai parar em mão contrária da avenida Dom Manuel

O acidente aconteceu na avenida Dom Manuel, na manhã desta quarta, 23, e deixou um passageiro ferido. Não houve vítimas no coletivo, segundo a AMC

Um carro foi parar do outro lado da avenida Dom Manuel, no Centro de Fortaleza, após colidir com um ônibus na manhã desta quarta-feira, 23.

O ônibus era da linha 073 - Siqueira/Praia de Iracema e o veículo era um Prisma.