Presidente do Sinditáxi é contra redução nos horários das faixas exclusivas

Imagem de apoio ilustrativo. Em Fortaleza, há uma frota com cerca de sete mil táxis / Crédito: Reprodução

À rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 22, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi), Francisco Moura, afirmou que é contra as mudanças nas faixas exclusivas. O projeto, que é de indicação do vereador Benigno Júnior (Republicanos), reduz o horário de funcionamento das faixas exclusivas para ônibus e táxis em Fortaleza. Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, garante que não haverá "retrocesso". LEIA TAMBÉM | Fortaleza estuda mudanças nos horários de operação de corredores de ônibus, diz Evandro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pelo projeto, as faixas só seriam exclusivas das 5 às 10 horas da manhã, e das 4 às 8 horas da noite, em dias úteis. Atualmente, a exclusividade dura das 5 às 21 horas. Projeto é retrocesso, declara presidente de sindicato Francisco Moura afirmou que ainda não teve oportunidade de debater o assunto com o prefeito. “Desde que nós tomamos conhecimento [do projeto], que nós nos posicionamos contrários a essa ideia”, declara. “Nós entendemos que para a questão da otimização do tempo do trabalhador, da sociedade e questão do meio ambiente, é muito importante essa permanência, e inclusive além da permanência [é necessária] a ampliação das faixas exclusivas de ônibus, porque retira carro da rua, as pessoas passam a valorizar e a optar pelo transporte público de passageiros. Eu acho que esse projeto é um retrocesso na questão da mobilidade urbana”, afirma. O presidente do Sinditáxi acredita que a flexibilização irá atrapalhar a vida das pessoas. “Essa flexibilização não vejo lucro nenhum para o objetivo principal das faixas, que é beneficiar a classe trabalhadora e a Cidade”.

Antes do projeto ser aprovado pela Câmara de Fortaleza, um projeto piloto deve ser implementado durante três meses nas ruas Padre Valdevino e Meton de Alencar, que compõem os bairros Aldeota e Centro. Sobre o projeto piloto, Francisco Moura comenta: “Tem que ter esse estudo, porque tudo hoje é feito na base de cálculos, do levantamento de estatísticas. Se for feito esse estudo, vai chegar à conclusão que não avançamos na mobilidade urbana com essa flexibilização nas faixas exclusivas de ônibus”. Conforme ele, a quantidade de carros na rua irá aumentar, além do aumento no índice de engarrafamentos na Capital.

O presidente do Sinditáxi declara que o sindicato irá procurar por órgãos competentes para que os levantamentos sobre a flexibilização sejam apresentados. “Solicitamos também ao nosso prefeito, que tem feito um trabalho brilhante nesses primeiros dias à frente da gestão de Fortaleza, que busque ampliar esse debate, que a gente leve esse debate à Câmara numa audiência pública”, conclui. Atualmente, em Fortaleza, estima-se que sete mil táxis operem.