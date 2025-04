Paredão é apreendido e dono é solto após fiança de R$ 5 mil em Fortaleza

Fiscalização da BPMA registrou nível do som estava acima do permitido após medição apontar 101,7 decibéis (dB) aproximadamente sete metros da fonte poluidora

Um paredão de som foi apreendido pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) após constatar ocorrência de poluição sonora. O caso foi registrado nessa sexta-feira, 19, durante um evento no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. O dono do equipamento foi preso por crime de poluição sonora e liberado após pagamento de fiança de R$ 5 mil.

Os agentes militares constataram que o nível do som estava acima do permitido. Os policiais utilizaram um sonômetro para aferir o nível e, na fiscalização, a medição registrou 101,7 decibéis (dB) a aproximadamente sete metros da fonte poluidora.