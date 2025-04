Homens picham metrô e fogem após filmarem ação em Maracanaú

Homens picham metro e fogem pulando muro em Maracanaú, na RMF / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Dois homens que estavam dentro de um vagão do metrô interromperam a viagem para pichar o veículo na manhã deste sábado, 19. O crime aconteceu no trecho entre as estações Virgílio Távora e Rachel de Queiroz, próximo ao bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). LEIA MAIS | PRF apreende cocaína em carro onde estava bebê de dois anos no Ceará

Vídeos gravados por passageiros e que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois indivíduos picham uma das portas de entrada do metrô. Os suspeitos gravaram e fizeram fotos após rabiscarem o equipamento público. Um deles estava com equipamento de filmagem alocado no boné. Após picharem o vagão, eles fugiram pulando um muro no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as "circunstâncias de uma mensagem registrada em um transporte público". Ainda segundo a pasta, o caso está a cargo da Delegacia de Maracanaú, unidade da PC-CE. O órgão não respondeu qual foi a motivação do crime e se os suspeitos foram localizados. A pichação é considerada crime ambiental e de vandalismo, previsto na Lei 9.605/98. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.