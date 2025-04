Feriado de Tiradentes: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza

Serviços públicos e comércio terão horários especiais durante o feriado do Tiradentes nesta segunda-feira, 21 / Crédito: Samuel Setubal

O feriado de Tiradentes, celebrado na segunda-feira, 21 de abril, altera o funcionamento dos serviços públicos e do comércio em Fortaleza. A rotina de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e do transporte coletivo será adaptada para o período. Serviços essenciais, como farmácias e postos de combustíveis, funcionarão normalmente. Já bancos e repartições públicas não terão expediente, retomando o atendimento na terça-feira, 22.

Feriado de Tiradentes: o que funciona no comércio em Fortaleza Lojas do Centro e de rua O comércio lojista da Capital, conforme o Sindilojas, terá funcionamento facultativo no feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril. Bares e restaurantes Conforme a Abrasel (CE), os bares e restaurantes de Fortaleza terão funcionamento normal.

Padarias

As padarias devem manter funcionamento normal. Cabe ao consumidor consultar os horários de suas padarias favoritas.

Supermercados A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente no Ceará durante o dia 21 de abril (Dia de Tiradentes). Postos de combustíveis O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente. Farmácias Por ser uma atividade essencial, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábados, domingos e feriados.

Bancos Na segunda-feira, 21 de abril, Dia de Tiradentes, as agências bancárias estarão fechados. Caixas eletrônicos, no entanto, estarão disponíveis. As compensações bancárias, incluindo a TED, não são efetivadas nos feriados, com exceção do PIX, que funciona normalmente. Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025