Semana Santa: número de passageiros nas rodoviárias de Fortaleza aumenta 45%

No Ceará, os destinos mais procurados são Canindé, Crateús, Juazeiro do Norte, São Benedito e Sobral. Quinta-feira, 17, é o dia com maior fluxo nas rodoviárias

Com a chegada da Semana Santa , a procura pelas viagens rodoviárias aumentou significativamente. O número de passageiros aumentou em 45% comparado à média normal de fluxo. O POVO foi até a rodoviária João Thomé para descobrir o destino da população neste feriadão. População aproveita para viajar e passar Semana Santa com a família.

Ele afirma que, se comparado com a Semana Santa do ano passado, o fluxo representa um aumento de 5%. Confira os destinos mais procurados na lista abaixo:

De acordo com a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, o dia de maior fluxo de passageiros é nesta quinta-feira, 17, com aproximadamente 11.283 passageiros .

Ceará:

Canindé



Crateús



Juazeiro do Norte



São Benedito



Sobral

Destinos interestaduais:

João Pessoa (PB)



Natal (RN)



Parnaíba (PI)



Recife (PE)



Teresina (PI)

As orientações da Socicam são que os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência; chegar ao terminal rodoviário com uma hora de antecedência ao embarque; conferir a documentação necessária, principalmente de crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com: nome, telefone e endereço; e por fim, dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.