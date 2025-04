Pão de coco na Semana Santa é tradição só no Ceará? Entenda

Iguaria é uma tradição consolidada no período pascoal nas mesas dos cearenses. Entenda sobre a tradição do Pão de coco no Ceará

É o que explica a antropóloga e colunista do O POVO , Vanessa Moreira , coordenadora de cultura alimentar e pesquisa da Escola de Gastronomia Social M. Dias Branco, que estuda a receita do pão de coco desde 2018.

Em Portugal, o Folar é oferecido como sinal de afeto. Já no Brasil, a receita foi adaptada utilizando um ingrediente abundante no Ceará: o coco .

A sua importância também fica evidente após a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) transformar o pão de coco em patrimônio histórico-cultural e imaterial do Estado , nessa terça-feira, 15.

Vanessa explica que, durante seus anos de pesquisa, o pão de coco está presente como símbolo da Semana Santa apenas no Ceará . É uma representação do pão doce de outros países como o Hot Cross Buns na Inglaterra e a Colomba Pasquale na Itália.

Pão de coco: o alimento é parte de uma celebração

“Este pão é uma comida extraordinária”, comenta Vanessa com orgulho. Ela compara a relação do alimento com a Páscoa ao peru no período natalino.

Ou seja, podemos comer peru recheado com farofa ao longo do ano, mas escolhemos ter esses alimentos como tradição no Natal. O mesmo acontece com o pão de coco na Semana Santa.