Biblioteca da UFC é vandalizada durante a madrugada; PF apura depredação

Protocolo de emergência foi acionado após o ataque, mas o invasor conseguiu fugir / Crédito: Divulgação / UFC Infra

A Biblioteca-Laboratório Ivone Bastos Bonfim Andrade - LABIB do curso de Ciências da Informação, da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi vandalizada na madrugada de quinta-feira, 17, para sexta-feira, 18. O equipamento, localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, foi depredado, sem indícios de furto ou roubo de materiais. LEIA MAIS | Alunos da UFC denunciam assaltos e ameaças nas paradas de ônibus do Benfica O protocolo de emergência foi acionado após o segurança do local ouvir um barulho no local, conforme nota divulgada pela UFC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A segurança teria tentado interceptar o invasor, que conseguiu fugir. A Polícia Federal (PF) foi acionada imediatamente e esteve no local na manhã de sexta-feira, 19, para realizar levantamentos técnicos. Procurada pelo O POVO, a PF confirmou o atendimento à ocorrência, mas não forneceu mais detalhes sobre as investigações. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Ainda de acordo com a instituição de ensino, os danos se restringiram a depredação do patrimônio, sem sinais de furto ou roubo, e a equipe de limpeza já está trabalhando no local para os reparos estruturais, incluindo a substituição da porta danificada. "A estrutura da biblioteca já está sendo restabelecida, com o objetivo de garantir a continuidade de uso do equipamento por alunos, servidores docentes e técnicos-administrativos. Os concertos serão providenciados pela UFC Infra e um relatório deve ser enviado à administração da instituição para as devidas providências", diz a nota enviada pela instituição. Confira imagens da biblioteca antes e depois do ataque A equipe de limpeza já está trabalhando no local para os reparos estruturais Crédito: Divulgação / UFC Infra De acordo com a instituição de ensino, os danos se restringiram a depredação do patrimônio, sem sinais de furto ou roubo Crédito: Divulgação / UFC Infra Protocolo de emergência foi acionado após o ataque, mas o invasor conseguiu fugir Crédito: Divulgação / UFC Infra

Em outro trecho, a direção afirma que: “não aceitaremos como normal qualquer ato de violência contra a nossa comunidade acadêmica. O ataque a livros e equipamentos, frutos de esforço coletivo e investimento público, representa um ataque simbólico ao conhecimento e à própria universidade”. A nota afirma ainda que a Direção do CH está empenhada na reconstrução do laboratório e no fortalecimento das ações para a melhoria da segurança do campus, destacando que deve seguir mobilizando a comunidade acadêmica na construção de soluções, cientes dos desafios que persistem para a consolidação de um debate profundo e efetivo sobre segurança universitária. O Centro Acadêmico Conceição Sousa, do curso de Biblioteconomia da UFC, também se manifestou sobre o ataque, considerando-o como um “caso grave e delicado”. O pronunciamento, divulgado nas redes sociais, também destacou a “insegurança cotidiana que a UFC e a comunidade acadêmica estão expostas”.