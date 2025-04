Praia de Iracema: permissionários alegam prejuízo após suspensão de aluguel de patinetes

Aluguel de patinetes é um dos atrativos da região, principalmente durante o fim da tarde / Crédito: FÁBIO LIMA

Permissionários da Praia de Iracema, em Fortaleza, alegam que passaram a sofrer prejuízo financeiro após a Prefeitura suspender o aluguel de patinetes elétricos na região, há mais de duas semanas. Município informa que medida busca regularizar o serviço na Capital, evitando que veículos possam provocar acidentes.

Conforme Maurício Silva, 43, representante dos trabalhadores do ramo, no dia 31 de março último, eles foram surpreendidos com o comunicado de que não poderiam mais atuar com esse tipo de equipamento. Já nessa semana, os permissionários foram informados da revogação das "permissões para exploração comercial de aluguel de patinetes e motonetas elétricas na área do Aterro da Praia de Iracema". No primeiro documento enviado aos trabalhadores, a qual O POVO teve acesso, a Prefeitura informa que a suspensão seria por tempo "indeterminado" e pontua que a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) está preparando um decreto de mobilidade urbana para o uso de patinetes e motonetes elétricos na Capital. Leia também: Prefeitura prepara decreto sobre mobilidade

"O nosso grupo se sente prejudicado porque nossas permissões estão vigentes, mas o nosso equipamento, que é 80% do nosso trabalho, da nossa fonte de renda, não vai poder ser usado. O nosso pedido é que o prefeito olhe com carinho pra situação que estamos vivendo," destaca Maurício. De acordo com representante, 24 permissionários atuam na orla da Praia de Iracema, em trechos que compreendem a Regional 2 e a Regional 12. Muitos deles estão no local há cerca de vinte anos. Para os trabalhadores, Munícipio informou que a medida visa regulamentar atividade. Contudo, Maurício se queixa da falta de informações claras sobre o assunto e frisa que a suspensão prejudica trabalhadores. Ele conta que teve algumas reuniões com a Prefeitura, mas que até agora nada foi resolvido.

"Que nos chamassem pra conversar, pra explicar (...) Nós somos permissionários há vinte anos no calçadão e não estamos sabendo nada, só (sabemos) que tem que parar de trabalhar. E parar de trabalhar pra nós não dá, porque temos família pra sustentar, e tem conta pra pagar", pontua. Trabalhadores mostram apreensão com chegada de empresa

No último sábado, 5, parte dos permissionários esteve reunido em uma reinvindicação durante o evento de entrega da reforma do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga. Eles posicionaram alguns patinetes no local, em uma espécie de protesto silencioso contra a suspensão do aluguel desses equipamentos. Uma das trabalhadoras presentes, que não quis se identificar, pontuou que o trabalho que eles realizam na área ajudou a atrair pessoas para a orla. Além disso, ela demostrou apreensão com a chegada da empresa Jet Brasil Patinetes, que deve instalar 2 mil veículos desse porte na Capital, sendo 450 desses na orla.

Companhia chegou a funcionar na Praia de Iracema no inicio deste mês de abril, mas teve atividade suspensa e espera autorização da Prefeitura para retomar atuação. "O movimento (na região) quem levantou foi a gente, ai agora querem tirar a gente e deixar a empresa?", questiona a permissionária. VEJA TAMBÉM | Orla da Beira Mar deve receber 450 patinetes elétricos "Eles podem vim (empresa), mas que a gente continue trabalhando também. E que respeite (nossos pontos)", destaca outra trabalhadora que participou do protesto, e que também não quis se identificar.