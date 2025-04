Prefeitura entrega reforma do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga

Prefeito Evandro Leitão entrega reforma do Pavilhão Atlântico no Poço da Draga / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Fortaleza entregou, neste sábado, 5, a reforma do Pavilhão Atlântico e da Areninha do Poço da Draga. Durante cerimônia de entrega, o prefeito Evandro Leitão (PT) garantiu que moradores vão ter participação nas intervenções do espaço. Representantes do local reivindicam a inclusão em ações do tipo. "É uma área simbólica para todos nós (...) Pra mim é um motivo de muita satisfação, é o começo de muito trabalho, de muitas entregas que vamos fazer em toda a Fortaleza", disse o gestor, na ocasião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lei também: Obras do Residencial Lagoa do Urubu, em Fortaleza, são retomadas

"Aqui no Poço da Draga nós vamos fazer uma forte intervenção (...) Tudo que nós formos fazer aqui nós vamos conversar com vocês, porque mais do que eu vocês conhecem a realidade daqui do Poço da Draga e é isso que podem esperar de mim", frisou o prefeito, se direcionando aos moradores. O pavilhão vai contar com atividades esportivas, de lazer e artísticas. Além disso, o espaço comporta uma areninha, recebeu novo calçadão, iluminação, pavimentação das ruas do entorno, entre outras melhorias. De acordo com André Daher, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a intervenção, que integra o projeto da Praia de Iracema e foi herdada da gestão passada, estava "em ritmo lentíssimo". "Foram R$ 3 milhões investidos pra gente poder terminar esse trecho de obras", citou o secretário.

Moradores reivindicam mais participação nas intervenções Enquanto o prefeito cumpria os rituais de inauguração, retirando o véu da placa oficial e cortando a fita como gesto de inauguração do espaço, moradores se dividiam entre a empolgação e a apreensão. Débora Vasconcelos, 46, mora desde sempre na comunidade e há três anos atua como comerciante na região. "Aqui era um local abandonado, que ninguém vinha pra cá. (A reforma vai) melhorar bastante (as vendas), trazer turistas", destacou a vendedora, citando o espaço como polo de lazer. Esperança parecida carrega Isabel Cristina, 59, que enche a boca de orgulho para falar que é "nativa do território". Ela diz que enxerga a reforma como um "progresso", mas que deseja que os espaços sigam sendo ocupados por moradores e que eles possam ser incluídos em todas as intervenções.