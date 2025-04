PM é vítima de tentativa de homicídio após impedir suicídio em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O caso foi registrado por volta das 9h30min dessa segunda-feira, 14. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a equipe policial flagrou o suspeito tentando se matar em uma residência localizada na rua Oscar Araripe e conseguiu impedi-lo.



“O flagranteado ficou transtornado com a interrupção do seu intento suicida, passou a agredir os policiais, tomou a arma de fogo do PM (...), apontou o artefato letal contra o citado agente da segurança pública e efetuou um disparo, só não atingindo a vítima porque os outros integrantes da composição seguraram o braço dele e a munição atingiu o teto do imóvel onde se encontravam”, afirmou na decisão da audiência de custódia a juíza Adriana da Cruz Dantas.



Conforme a decisão, pesou para a manutenção da prisão, além da gravidade em concreto da conduta criminosa, os antecedentes criminais do flagranteado.

Ele tem condenações definitivas por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas) e dirigir veículo automotor sem habilitação e causando risco de dano.