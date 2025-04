Réu por matar mulher e filhas asfixiadas e esfaqueadas é absolvido por insanidade mental

LEIA MAIS | Vídeo mostra momento em que funcionários de empresa são assaltados no bairro José Bonifácio

Réu por dopar e matar a companheira e as duas filhas, de 12 e quatro anos, é absolvido por insanidade mental. Antônio Humberto dos Santos foi acusado de matar a família mediante sufocamento, pauladas e facadas . O crime aconteceu no dia 1º de maio de 2020, durante a madrugada, na avenida Frei Cirilo, bairro Messejana, em Fortaleza.

O homem acendeu o gás do fogão e ministrou medicamento para reduzir a capacidade de resistência das vítimas antes do crime.

De acordo com os autos, Humberto esfaqueou a filha de 12 anos de idade, sufocou a outra filha, de quatro anos de idade, enquanto ela dormia, e desferiu pauladas na companheira Josélia Nunes Moura Santos, que em seguida foi asfixiada

O homem foi preso em flagrante e teve a prisão convertida preventiva. A Justiça entendeu que havia um indicativo de desajuste comportamental, sendo possível conceber que, solto, poderia voltar a ter atitudes perigosas e colocar em risco a vida e a integridade física de outras pessoas.



Diante do indicativo de desajuste comportamental foi instaurado o incidente de insanidade mental, o processo foi suspenso e a Justiça solicitou o exame da Perícia Forense do Estado do Ceará.