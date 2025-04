Suspeitos de atentados contra igreja e casa de PM em Maracanaú são presos

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com a dupla, a PM apreendeu duas pistolas, um revólver, munições e coletes balísticos. Um deles confessou integrar facção. Motivações dos ataques ainda são apuradas

Um homem suspeito de atirar contra uma igreja e contra a casa de um policial militar foi preso nessa segunda-feira, 14. Francisco Jefferson Santos Sousa foi preso na rua Aurora, localizada no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Com ele, policiais militares apreenderam uma pistola turca calibre 9mm, com um carregador alongado e 13 munições.

Na mesma ação, um outro homem, apontado como comparsa de Francisco Jefferson, foi preso no bairro Monguba, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza). Delânio Cirino Araújo também é investigado por suspeita de envolvimento na ação criminosa contra a igreja e contra a casa do PM.