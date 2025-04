299 anos de Fortaleza: roteiro percorre pontos históricos da Capital

Rota do Patrimônio foi realizada neste domingo, 13, aniversário da Cidade. 60 pessoas participaram do trajeto

Em comemoração aos 299 anos de Fortaleza , o passeio Rota do Patrimônio foi promovido neste domingo, 13, para comemorar o quase tricentenário da Capital. Realizado pela Prefeitura, o trajeto de trenzinho passou pelos principais pontos históricos fortalezenses. Ao todo, 60 pessoas acompanharam o projeto, que começou na Praça do Passeio Público, às 9 horas. A rota foi acompanhada por dois carros da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O turismólogo Gerson Linhares Crédito: AURÉLIO ALVES

Da Praça do Passeio Público, o trenzinho seguiu pelas ruas do Centro e passou por patrimônios históricos, como a Catedral Metropolitana de Fortaleza e o Paço Municipal, e também por lugares tradicionais, como a Casa do Jornalista e a pastelaria Leão do Sul.

Diversas vezes, Gerson pontuou a necessidade da revitalização destes espaços históricos. "Gente, é muito importante conhecer o nosso patrimônio e também saber quais são tombados. A gente tem que explorar Fortaleza, porque tem muito a se conhecer e a ver", sugere.