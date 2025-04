MPCE denuncia PM envolvido em morte de vendedor na Praia de Iracema

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou denúncia contra o policial militar Erick Nery de Oliveira, relacionada ao caso do vendedor ambulante Taian Fé Nogueira da Costa. A vítima foi morta durante ação policial na Praia de Iracema, em Fortaleza, entre os dias 11 e 12 de março de 2024.

Ao constatarem que o jovem tinha um mandado de prisão em aberto, algemaram Taian com os braços para trás, seguindo voz de prisão, e o jovem resistiu, correndo para o mar. Em seguida, o documento indica que Erick Nery efetuou um disparo, atingindo a vítima no braço.

MPCE denuncia PM: réu afirma que disparo foi acidental

O informe da PMCE em 2024 declarou que um homem de 27 anos, com mandado de prisão em aberto por roubo, reagiu a uma abordagem policial e entrou em luta corporal com um policial. Segundo a corporação, o suspeito foi ferido ao tentar tomar a arma do agente de segurança.

No patrulhamento, os policiais apreenderam drogas com os suspeitos e, ao realizar uma consulta de antecedentes criminais, verificaram que o vendedor tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, emitido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Pará.

